الشيوخ الأميركي يصوت ضد قرار ترامب بفرض حالة الطوارئ

المواطن - متابعة

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الخميس، ضد قرار الرئيس دونالد ترامب بفرض حالة الطوارئ التي تسمح له بتمويل الجدار مع المكسيك.

وطرح ديمقراطيون في مجلس النواب مشروع القانون الأسبوع الماضي متحدين تأكيد ترامب بأن بوسعه أن يأخذ أموالا خصصها الكونجرس لأنشطة أخرى ويستخدمها لبناء الجدار.

وأعلن ترامب حالة الطوارئ الوطنية هذا الشهر بعد أن رفض الكونجرس طلبه الحصول على 5.7 مليار دولار للمساعدة في بناء الجدار الحدودي. وتعهد الأسبوع الماضي باستخدام حق النقض ضد القرار إذا وافق عليه المجلسان.

ومن ناحية أخرى وقع حاكم ويسكونسن توني إيفرز الاثنين على قرار لسحب قوات الحرس الوطني من منطقة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك قائلا إنه لا يوجد دليل كافٍ على وجود أزمة وطنية تبرر بقاء الجنود هناك.

وجاء تحرك الحاكم الديمقراطي بسحب نحو 112 جنديا في أعقاب تحركات مماثلة من حاكمي نيو مكسيكو وكاليفورنيا الديمقراطيين اللذين قالا إن ترامب اختلق أزمة على الحدود لتحقيق مكسب شخصي.