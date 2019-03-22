الصحة تحذّر: أزهار الديدحان سامة وخطيرة

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، صحة ما جاء في بيانها السابق بشأن خطورة نبات الديدحان والمنتشر حاليًّا في صحاري شمال المملكة.

وأوضحت الصحة، في بيان عبر حسابها الرسمي، أن زهرة الديدحان الربيعية، التي تنبت في صحاري منطقة الجوف خطيرة في حال استخدامها بشكل كبير.

وقالت الوزارة: إن “نبتة الديدحان تعرّف بزهرة الشمال، وهي موجودة في منطقة الجوف، ولا توجد حتى الآن دراسات كافية بشأنها”.

وأضاف البيان: “تستخدم هذه النبتة كمُسكن وطارد للبلغم في حالات السعال ونزلات البرد، كما أن لها مفعول المنوم والمهدئ”.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن “بذور نبتة الديدحان آمنة، إلا أن أزهارها تكون سامة إذا تم استخدمت بشكل كبير”.

ولفتت إلى أن أزهار الديدحان يجب ألا تستخدم إلا تحت إشراف متخصص في الطب البديل من أجل مراقبة الكميات المستخدمة، مؤكّدة ضرورة ألا يستعملها الأطفال أو الحوامل، أو المرضعات أو كبار السن.

وجاء هذا التحذير تزامنًا مع انطلاق مهرجان الديدحان الربيعي في محمية التمريات النباتية شمالي مدينة سكاكا بمنطقة الجوف.