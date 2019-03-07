الصندوق العقاري يزف بشرى للمواطنين بشأن قرض الـ 140 ألف ريال

المواطن - الرياض

أعلن صندوق التنمية العقارية أنه بدأ في صرف القروض الحسنة الإضافية بمبلغ 140 ألف ريال لعدد من المستفيدين تجريبياً؛ وذلك للتأكد من مدى استفادتهم منها في الحصول على المسكن.

وأوضح المشرف العام على الصندوق خالد العمودي في تصريح على هامش أعمال مؤتمر “تمويل الإسكان في السعودية”، أن القرض الحسن الإضافي، يصرف للمستفيدين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً فأكثر.

وأضاف أن الصندوق استطاع عبر برنامج التمويل المدعوم تقديم التمويل لنحو 70 ألف مواطن حتى الآن، مبينًا أن الصندوق قام بتمويل (9578) ألف مستفيد في يناير الماضي ، بنحو 4.7 مليار ريال، بنسبة زيادة 258% مقارنة بشهر يناير من عام 2018.

وقال المشرف العام على الصندوق إنهم يستهدفون تقديم التمويل لنحو 165 ألف مستفيد خلال العام الجاري، ولعدد 480 ألف مواطن حتى عام 2020.