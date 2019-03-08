الصواريخ الروسية تضرب الليرة التركية

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انخفضت الليرة التركية، اليوم الجمعة، لتواصل تراجعها بفعل مخاوف بشأن تدهور محتمل في العلاقات مع واشنطن بسبب اتجاه أنقرة نحو شراء أنظمة الدفاع الصاروخي “إس-400” من روسيا.

وهبطت الليرة التركية إلى 5.4780 ليرة للدولار، مقارنة مع 5.4583 ليرة للدولار أمس الخميس، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء: إن بلاده لن تتراجع أبدًا عن اتفاقها لشراء أنظمة إس-400 من روسيا، مضيفًا أنها قد تبحث أنظمة إس-500 في وقت لاحق أيضًا.

وكان البنك المركزي التركي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء كما كان متوقعًا، إذ أبقى على سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع عند 24 بالمائة، بعدما رفعه 11.25 نقطة مئوية العام الماضي.