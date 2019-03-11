الصين ترضي أميركا بإبقاء سعر اليوان مستقرًّا

المواطن - متابعة

أكد محافظ البنك المركزي الصيني، أمس الأحد، أن البنك توقف عن التدخل في سوق النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن سعر صرف اليوان ليس مبعث قلق أساسي عند وضع السياسة النقدية.

وقال يي قانغ، محافظ بنك الشعب الصيني، في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان: إن الصين لن تستغل أسعار الصرف لتعزيز الصادرات ولا كأداة في الخلافات التجارية.

وأضاف: يجب أن نشدد هنا على أننا لن نستخدم بأي شكل من الأشكال سعر العملات لأغراض تنافسية أو تعزيز صادرات الصين والتعامل مع النزاعات التجارية.. ونعد بأننا لن نفعل ذلك أبدًا.

وتابع يي أن الصين ستبقي اليوان مستقرًّا، وستواصل الانفتاح المالي بكل تصميم وفقًا لجدولها الزمني ومتطلبات الإصلاح.

وتشكو الولايات المتحدة من أن بكين تتلاعب بسعر صرف اليوان الذي تسيطر عليه الحكومة من أجل الحصول على ميزة تجارية، بيد أن هذه المسألة تراجعت مؤخرًا، وسط حالة الإحباط إزاء سياستها الصناعية.