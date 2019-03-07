الضمان_نزل_ناقص والوزارة على الصامت

المواطن- الرياض

أكد عدد كبير من مستفيدي الضمان الاجتماعي أن معاشات الضمان لشهر رجب التي تم إيداعها اليوم جاءت أقل بكثير من الشهور الماضية حيث تم حسم مبالغ تتفاوت من أسرة لأخرى قد تصل إلى 500 ريال في بعض الحالات.

واستنكر مستفيدو الضمان هذا الحسم الكبير مؤكدين أنهم أولى بالرعاية ويحتاجون إلى زيادة المعاشات وليس إلى الخصم منها.

وعبر وسم “الضمان نزل ناقص” انطلق مستفيديو الضمان في رحلة البحث عن التفسير فيما التزمت وزارة العمل الصمت حيث لم يشارك متحدثها الرسمي حتى لو بتغريدة في هذا النقاش.

وتطوع مرزوق العواد أحد المغردين بتفسير الأمر بالقول: سبب نقص الضمان هو أنه تم البدء بتطبيق نظام اللائحة الجديدة والصادرة في شهر ٣ عام ١٤٤٠ والقاضي بعدم شمول أبناء المطلقة والمهجورة وأبنائها ببرامج دعم الغذاء والكهرباء والمساعدة المقطوعة إضافة إلى إسقاط أبناء المطلقة والمهجورات وأبناءهن بعد مضي سنتين من استفادتهن من الضمان.

ولم يتم تأكيد هذا التفسير من قبل أي من المختصين ما جعل مستفيدي الضمان يستشيطون غضباً من هذا الأمر.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدأت اليوم إيداع مستحقات مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر رجب، شاملة بدل غلاء المعيشة ودعم الكهرباء حيث كان من المقرر إيداعها غداً الأول من رجب لكن تم تقديم الموعد لأنه يصادف يوم الجمعة.

والمعروف أنه من المعتاد أن يتم صرف رواتب الضمان الاجتماعي غرة الشهر الهجري وبما أن أول شهر رجب سيكون يوم الجمعة فتم الصرف يوم الخميس.