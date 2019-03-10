الطيار حصل على الإذن لكن لم يعد.. 5 جنسيات عربية بين ضحايا الطائرة الإثيوبية

المواطن - متابعة

كشفت الخطوط الجوية الإثيوبية، عن جنسيات ضحايا الطائرة المنكوبة التي سقطت بُعيد إقلاعها من مطار قرب أديس بابا في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي ما أدى لمقتل 157 شخصًا بينهم 8 من أفراد الطاقم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تيولدي غيبرمريام، في مؤتمر صحفي عقده بعيد الحادثة إن من بين الضحايا 6 مصريين، ومغربيين، وسودانيا، ويمنيا، وصوماليا.

وأشار إلى أن غالبية ضحايا الطائرة المنكوبة من الكينيين الذين بلغ عددهم 32، فيما كان عدد الكنديين 18 والإثيوبيين 9، والإيطاليين 8 والأميركيين 8، والصينيين 8، والبريطانيين 7، والفرنسيين 7، إضافة إلى أعداد أقل من جنسيات أخرى.

وقال إن الطيار أبلغ سلطات المطار أنه يواجه صعوبات ويريد العودة، مضيفًا أن الطيار حصل على إذن للعودة إلى العاصمة الإثيوبية قبيل تحطم الطائرة.

وذكرت هيئة الإذاعة الرسمية الإثيوبية أن جنسيات ضحايا كارثة الطائرة، التي كانت في طريقها إلى كينيا، ترجع لـ33 دولة.

وأقلعت الطائرة، من طراز بوينغ 737-800 ماكس، من أديس أبابا في اتجاه العاصمة الكينية نيروبي.

وقال متحدث باسم الشركة: “تأكد وقوع الأمر في الساعة 8.44” صباحا بالتوقيت المحلي.

ووقع حادث اليوم بعد 4 أشهر فقط على استلام الخطوط الإثيوبية هذه الطائرة (في نوفمبر 2018).