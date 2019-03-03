العالمي بالطقم الثاني في مباراة الوصل ضد النصر

المواطن - مروة نبيل

عُقد، اليوم الأحد، في مدينة دبي الإماراتية الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الوصل ضد النصر، المُقرر إقامتها مساء غد الاثنين، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2019.

كشف حساب النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تفاصيل الاجتماع التنسيقي لمباراة الوصل ضد النصر غدًا، حيث تقرر ارتداء العالمي للطقم الثاني “الأبيض”، في حين يدخل الفريق الإماراتي اللقاء بالطقم الأصفر.

كما أعلن عن تخصيص البوابة رقم 5 لجماهير العالمي، على أن يتم فتح مدرجات ملعب مباراة الوصل ضد النصر قبل انطلاق اللقاء بساعتين، وذلك عند الساعة 5:20 عصرًا بتوقيت الإمارات.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة الوصل ضد النصر على إستاد زعيبل، على أن تنطلق عند الساعة 7:20 مساءً بتوقيت الإمارات، 6:20 مساءً بتوقيت السعودية.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي قد وصلت إلى مدينة دبي الإماراتية، اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة الوصل ضد النصر غدًا في البطولة الآسيوية.

ويسعى الفريق الإماراتي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز على العالمي في مباراة الوصل ضد النصر غدًا، فيما يأمل العالمي في تحقيق نتيجة إيجابية خراج أرضه.

وقبل مباراة الوصل ضد النصر غدًا، كان الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي قد خاض الملحق الآسيوي المؤهل إلى منافسات دور المجموعات، ونجح في الفوز على آجمك الأوزبكي برباعية دون رد.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في المجموعة الآسيوية التي تضم كلًّا من الفريق الإماراتي، الزوراء العراقي وذوب آهن الإيراني، وسيبدأ مشواره بمباراة الوصل ضد النصر غدًا.