العامودي: طريق عسير جازان المحوري يحتوي على 11 نفقًا و55 جسراً

المواطن - واس

أكد معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي أن منظومة النقل تواصل العمل حاليا على تطوير مشاريع البنية التحتية في جميع مناطق المملكة ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل 2030؛ لتكون المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يعتمد بشكل رئيس على النقل بقطاعاته المختلفة.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه اليوم، في حفل الإعلان عن خطة استكمال المشروعات الأساسية لمنطقة عسير، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، مبيناً أن منظومة النقل تولي منطقة عسير، كبقية المناطق، اهتماما كبيرا في تلبية احتياجاتها من المشاريع التي تساعد على ربط المنطقة بالمناطق الأخرى وتسهيل حركة التنقل لسكانها.

وبين الدكتور العامودي أن وزارة النقل تهدف إلى تحسين مستوى السلامة من خلال استكمال المشروعات الأساسية في منطقة عسير عبر إنشاء طريق عسير جازان المحوري بطول 137 كلم بتكلفة 6 مليارات ريال، ويحتوي على 11 نفقًا بطول 9.2 كلم و55 جسراً بطول 19 كلم، بالإضافة إلى توسيع الطريق الساحلي السريع، الذي يربط عسير بمكة المكرمة وجازان ويبلغ طوله 700 كلم، بتكلفة تبلغ 4 مليارات ريال.

وأفاد أن المشروع الأصلي لتطوير مطار أبها يتكون من صالة السفر الرئيسية الجديدة بالإضافة إلى كامل المرافق اللازمة للتشغيل، وأن مشروع استكمال توسعة الصالات الحالية بمطار أبها يشمل استكمال توسعة الصالات الحالية بالمطار لتستخدم كصالات دولية للمغادرة والقدوم، ليصل عدد مقاعد الانتظار بصالة الرحلات الداخلية إلى 750 مقعد، و300 مقعد في صالة انتظار الرحلات الدولية. وأوضح أن المشروع يهدف إلى أن تصل الطاقة الاستيعابية لمطار أبها إلى 2.5 مليون مسافر سنويا، متناولاً الجدول الزمني لطرح مشروع منافسة تصميم مطار أبها الإقليمي بطاقة استيعابية متوقعة تصل إلى 8 ملايين مسافر بالسنة، على أن تنتهي أعمال مشروع التصميم في شهر نوفمر من العام الحالي.

وأكد أن العمل جاري على إعداد اجراءات طرح المشروع على منصة اعتماد، مفيداً ان منظومة النقل ستبذل قصارى جهدها لتوفير خدمات نقل متطورة في المنطقة سواء من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية أو إيجاد مشاريع للنقل العام وتطوير النقل البحري في المنطقة.