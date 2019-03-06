العتيبي مساعدًا لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض

المواطن - الرياض

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور ناصر بن فالح الدواس، قرارًا إداريًّا بتكليف الصيدلي نواف بن مرزوق العتيبي للقيام بمهام مساعد المدير العام للخدمات الطبية المساعدة.

وأعرب العتيبي عن شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض على هذه الثقة الغالية، آملًا أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يسهم بخبراته في دعم الخدمات الصحية بمنطقة الرياض، وخدمة المرضى وبما يحقق رضا الجميع.

وأكد العتيبي على أنه سيعمل جاهدًا للحفاظ على هذه الثقة ويقوم العمل الجاد من أجل تقديم ما يمكنه لخدمة هذا الوطن.

الجدير بالذكر أن الإدارة المساعدة للخدمات الطبية للمساعدة تضم كلًّا من إدارة مركز الطب الشرعي وإدارة التغذية وإدارة الرعاية الصيدلية.