العثور على الصندوقين الأسودين لـ Boeing 737 max الطائرة الإثيوبية المنكوبة

المواطن - متابعة

أكدت وسائل إعلام رسمية في إثيوبيا، أن المحققين عثروا على الصندوقين الأسودين الخاصين بـ الطائرة الإثيوبية Boeing 737 max التي تحطمت الأحد.

وعثرت السلطات على الصندوقين في مكان التحطم الذي يبعد 60 كلم عن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتحطمت الطائرة أمس بعد دقائق من إقلاعها في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي، مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصًا بما فيهم 8 من طاقم الطائرة.

وسوف يساعد العثور على الصندوقين الأسودين في معرفة السبب الذي أدى إلى وقوع كارثة الطائرة الإثيوبية Boeing 737 max خاصة أنها هوت بُعيد إقلاعها بقليل.

وكانت الخطوط الجوية الإثيوبية قالت أمس إن قائد الطائرة المنكوبة خلال الرحلة إلى نيروبي أبلغ عن وجود صعوبات فنية وطلب إذنًا بالعودة إلى أديس أبابا.

وذكرت هيئة الإذاعة الرسمية الإثيوبية أن جنسيات ضحايا كارثة الطائرة، التي كانت في طريقها إلى كينيا، ترجع لـ33 دولة من بينها السعودية.

وكان من بين ضحايا الطائرة المواطن سعد خلف الشلاحي من قسم الأشعة بمدينة سعود الطبية، حيث انتقل إلى جوار ربه في الحادث.

وأقلعت الطائرة، من طراز بوينغ 737-800 ماكس، من أديس أبابا في اتجاه العاصمة الكينية نيروبي و“تأكد وقوع الأمر في الساعة 8.44” صباحا بالتوقيت المحلي.

وكان من بين الضحايا 6 مصريين و8 صينيين ووقع الحادث بعد دخول الطائرة الخدمة قبل عدة أشهر.

وفي أول رد فعل دولي حول مستقبل الطائرة طراز Boeing 737 max طلبت الصين من شركات الطيران لديها، اليوم الاثنين، تعليق رحلات طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 8، وذلك بعد تحطم طائرة من الطّراز نفسه تابعة للخطوط الجوّية الإثيوبيّة كانت متجهة من أديس أبابا إلى نيروبي.