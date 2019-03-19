العثور على مفقود الأفلاج متوفًّى بمنطقة نائية

المواطن - الأفلاج

عثرت فرق الإنقاذ صباح اليوم، على مفقود الأفلاج متوفًّى غربي البديع والذي تم الإبلاغ عن فقدانه قبل ثلاثة أيام.

وكانت الجهات الأمنية قد تلقت قبل ثلاثة أيام بلاغاً عن فقدان شاب يبلغ من العمر 26 عاماً يستقل مركبة من نوع هايلوكس دفع رباعي، تغيَّب عن ذويه منذ مساء السبت الماضي؛ لتكثف بعدها الجهات الأمنية وفريق “إنجاد” ومتطوعون، البحث عن المفقود.

وعُثر على مركبة مفقود الأفلاج عالقة “مغرزة” بمنطقة نائية قريبة من إحدى المزارع، وباستمرار البحث عنه عُثر عليه اليوم متوفى غرب البديع- جنوبي الأفلاج.