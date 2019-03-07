العدل والتجارة تناقشان الإجراءات الوقائية للحد من المنازعات

المواطن - الرياض

نظمت وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار ورشة عمل بعنوان “الشراكة بين وزارة العدل ومنظومة التجارة والاستثمار”، وذلك في مركز التدريب العدل بالرياض يوم الاثنين 27 جمادى الآخرة 1440هـ، بحضور عدد من أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم التجارية والمختصين في وزارة العدل، ووكيل وزارة التجارة والاستثمار المساعد للأنظمة واللوائح عبد العزيز الدحيم وممثلي منظومة التجارة والاستثمار.

وناقشت الورشة أسباب تدفق بعض القضايا ذات الصلة بالأنظمة التجارية والحلول المقترحة لمعالجتها عن طريق اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية التي تحد من أسباب نشوء المنازعات.

كما ناقشت آليات تفعيل دور الخبرة الهندسية والمحاسبية في القضاء التجاري، ورفع مستوى الجودة في تقارير الخبرة، وتوسيع شريحة الخبراء الذي يقبلون العمل في المحاسبة القضائية.

وبحث المجتمعون التعاون المشترك في مجالي رفع الوعي والتدريب والتسوية، وعقد برامج تدريبية للإدارات القانونية في الشركات والمؤسسات عن الأنظمة التجارية الرئيسية مثل الشركات والوكالات.

وانتهت الورشة إلى عدد من التوصيات التي ستسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، بين الوزارتين، ما ينعكس بشكل إيجابي على دعم الاقتصاد الوطني والاستثمار في المملكة.