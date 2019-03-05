العساف يبحث تعزيز التعاون والعمل المشترك مع لافروف

المواطن - واس

التقى معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، معالي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحضور معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

وعقدت جلسة مباحثات تناولت العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، كما تناولت جلسة المباحثات المستجدات إقليمياً ودولياً.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، والوزير المفوض بالإدارة العامة للدول العربية أحمد جزاء الشيخ.