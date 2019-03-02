العقوبات المضاعفة في انتظار رئيس #الهلال

المواطن - مروة نبيل

واصل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، الأمير محمد بن فيصل، عادته بالدخول إلى أرض الملعب، للاحتفال مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالفوز، الأمر الذي يُعرضه لعقوبات من قبل لجنة الانضباط والأخلاق.

ودخل الأمير محمد بن فيصل إلى أرض ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، للاحتفال بفوز الهلال على الفيصلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المتوقع أن تُعاقب لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأمير محمد بن فيصل؛ لتكرار دخوله إلى أرض الملعب بعد مباريات الهلال الأخيرة، حيث غرمته 25 ألف ريال مؤخرًا؛ لدخوله الملعب عقب مباراة الاتحاد بالجولة الـ21.

وكتب رئيس نادي الهلال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “مبروك يا زعماء.. الله يعينا على دفع الغرامات.. بس نشوف أنه من حق رئيس النادي يحتفل مع لاعبيه وجماهيره”.

وعلق القانوني أحمد الأمير على الدخول إلى الملعب، قائلًا: “نظرًا لأن المخالفة قد تكررت من رئيس الهلال للمرة الثالثة في هذا الموسم فسوف تقوم لجنة الانضباط هذه المرة بمعاقبته حسب نص المادة 66، وسوف يتم مضاعفة العقوبة بالحد الأقصى 50%، وتصبح الغرامة المالية 30 ألف هذه المرة”.

وتابع الخبير في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تغريدته عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “وفي حال العود إلى نفس المخالفة للمرة الرابعة مستقبلًا في هذه الموسم سوف يتم تغريمه الحد الأعلى 30 ألف ريال مع عقوبات إضافية حسب نص المادة 10، وهي الحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم”.