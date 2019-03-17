العقوبة في انتظار لاعب الوحدة عبدالإله العمري

المواطن - طارق سعد

امتنع لاعب الوحدة عبدالإله العمري عن إجراء اللقاء التلفزيوني الإلزامي بعد المباراة مباشرة في منطقة فلاش انترفيو، وهو ما قد يُعرِّضه لعقوبة انضباطية حال قيام المنسق الإعلامي للمباراة بتدوين تصرف العمري وإبلاغ لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان العمري مثار حديث لقاء الوحدة وضيفه النصر الذي انتهى برباعية نظيفة لصالح النصر، بعد تصريح المصري أحمد حسام ميدو مدرب الوحدة بعد المباراة بضرورة امتناع اللاعبين المعارين عن مواجهة فرقهم المالكة لعقودهم الاحترافية.

ويعود العمري لفريقه النصر نهاية الموسم الحالي بعد انتهاء إعارته للوحدة، حيث يمتد عقد العمري مع النصر لمدة 3 مواسم قادمة.