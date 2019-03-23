العويشير يخضع لفحص المنشطات بعد لقاء الهلال وأحد

المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” أن الرباعي عبدالله العويشير وماجد هزازي ( أُحد ) ومحمد الشلهوب وناصر الدوسري ( الهلال ) ، خضعوا لفحوصات لجنة المنشطات، بعد نهاية مباراة الفريقين في مؤجلة الجولة 24 التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين 0/0 ، مما قلص الفارق النقطي بين المتصدر الهلال ووصيفه النصر إلى نقطتين، وهو ما يجعل قمة الجولة القادمة بين النصر والهلال في قمة الإثارة والتشويق، حيث ستدفع نقاط الفوز لأحدهما نحو احراز لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.