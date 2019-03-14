العيبان أمام الأمم المتحدة: ليس لدينا معتقلات سرية ونرفض تدويل قضية خاشقجي

المواطن - الرياض

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، بندر العيبان، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن المملكة ستدرس التوصيات التي قدمتها الأمم المتحدة.

وأضاف العيبان أن بعض التوصيات الأممية تتعارض مع أنظمة المملكة، مشددًا على أنه ليس هناك أي معتقلات سرية في السعودية لأنها تخالف القانون.

وبشأن قضية وفاة الكاتب جمال خاشقجي، قال إن المملكة اتخذت الإجراءات اللازمة في قضية خاشقجي، كما عقد القضاء السعودي 3 جلسات في القضية حتى الآن، كما أن السعودية ترفض بشكل قاطع أي حديث عن “تدويل” قضية خاشقجي.

ولفت في سياق آخر، إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة ملتزم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.