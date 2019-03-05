العين ضد الهلال .. المدربان يدفعان بالقوة الهجومية الضاربة

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدربان خوان كارلوس جاريدو، وزوران ماميتش، عن التشكيل الرسمي لمباراة العين ضد الهلال ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويحتضن استاد هزاع بن زايد مباراة العين ضد الهلال اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، ويأمل الفريقان تحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار القاري.

وكشف جاريدو عن تشكيل البنفسجي الأساسي في مباراة العين ضد الهلال اليوم، وجاء كالتالي؛ خالد عيسى، تونغو دومبيا ، إسماعيل أحمد، عامر عبدالرحمن، بيرغ، أحمد برمان، بندر الأحبابي، محمد فايز، مهند سالم، شيوتاني، وريان يسلم.

وعلى مقاعد بدلاء الفريق البنفسجي في مباراة العين ضد الهلال اليوم، يجلس كل من؛ محمد بوسندة، سعيد مصبح، خالد عبدالرحمن، محمد عبدالرحمن، دياكيه، سعيد السعدي، وجمال معروف.

وجاء تشكيل الزعيم الأساسي في مباراة العين ضد الهلال اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، محمد جحفلي، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، ميلوش ديجينك، كارلوس إدواردو، محمد الشلهوب، جيوفينكو، وبافيتيمبي غوميز.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في مباراة العين ضد الهلال اليوم، كل من؛ محمد الواكد، وليد الأحمد، حسن كادش، نواف شراحيلي، عبدالملك الخيبري، هتان باهبري وعبدالرحمن اليامي.