الغبار يضرب 6 مناطق غدًا

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

وتوقعت الأرصاد استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من الرؤية الأفقية، على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، والتي تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

ولفتت الأرصاد إلى أن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار سيستمر على منطقة جازان والأجزاء الساحلية الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة (الليث والقنفذة)، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة.