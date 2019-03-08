الـVAR .. أغضب #التعاون مرتين أمام #الرائد خلال 76 يومًا

المواطن - محمد سمعة

نجح نادي التعاون في تحقيق فوز مهم وصعب للغاية على حساب جاره نادي الرائد بالأمس في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ويذكر أن تقنية الـVAR أو حكم الفيديو المساعد كانت تسببت في إلغاء هدف سجله نادي التعاون في شباك الرائد، بعدما رجع حكم المباراة للتقنية وشهد لمس أحد لاعبي التعاون للكرة بيده قبل إحراز الهدف في الدقيقة السادسة والثمانين.

الـVAR يُغضب التعاون للمرة الثانية

وكانت تقنية الـVAR أغضبت نادي التعاون للمرة الأولى أيضًا خلال مواجهة الفريق لنادي الرائد في الدور الأول من بطولة الدوري في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، حيث خرج عبدالله اليوسف المتحدث الرسمي باسم نادي التعاون ينتقد الحكم الروسي سيرجي كاراسيف وقتها بسبب عدم عودته لتقنية حكم الفيديو المساعد لحسم الأمر في بعض القرارات المثيرة للجدل.

كما انتقد عبدالله اليوسف كذلك طرد الحكم كاراسيف للاعب مدالله العليان وهو لا يستحق الطرد.

وكانت مباراة التعاون والرائد أقيمت بالأمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث شهد ديربي القصيم إثارة وجنونا حتى اللحظات الأخيرة، بعدما تمكن اللاعب ربيع سفياني من تسجيل هدفين قاتلين لنادي التعاون في شباك الرائد خلال عشر دقائق.

ويحتل نادي التعاون حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، بينما يحتل الرائد المركز العاشر برصيد 25 نقطة.