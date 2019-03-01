الـVAR يُعاقب #الهلال للمرة الثانية

المواطن - محمد سمعه

تسببت تقنية حكم الفيديو المساعد الـVAR في طرد اللاعب ياسر الشهراني، مدافع نادي الهلال، خلال مباراة فريقه أمام الفيصلي، اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورجع الحكم الجامبي باكاري جاساما إلى تقنية حكم الفيديو المساعد بعد مطالبة من لاعبي الفيصلي ليجد أن الشهراني ارتكب مخالفة قوية ضد أحد لاعبي الفيصلي؛ مما تسبب في طرده بالدقيقة الـ93.

للمرة الثانية الهلال يتضرر:

ويذكر أن نادي الهلال سبق له أن تضرر من تقنية الـVAR خلال مباراة الحزم في بطولة الدوري، حيث ألغى الحكم هدفًا سجله اللاعب الفرنسي بافتيمبي غوميز لنادي الهلال، ليحتسب ركلة جزاء بعد ذلك لنادي الحزم سُجل منها هدف الفوز لفريق الحزم عبر اللاعب أليماو بالدقيقة الثمانين.

وكانت مباراة الهلال والفيصلي انتهت بفوز أزرق العاصمة بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

ويملك نادي الهلال حاليًّا 55 نقطة في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

ويستعد نادي الهلال لمواجهة فريق الوحدة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام المباراة يوم الجمعة المقبل.

وسيخوض الهلال يوم الثلاثاء مباراته الآسيوية الأولى أمام نادي العين الإماراتي، ضمن منافسات مرحلة دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.