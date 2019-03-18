الفالح: أوبك قد تلغي اجتماع إبريل ولن نغير المسار

المواطن - الرياض

قال وزير الطاقة خالد الفالح، اليوم الاثنين: إن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاءها من خارج المنظمة بحاجة إلى إعادة التفكير فيما إذا كانت هناك ضرورة لعقد اجتماع في إبريل، مضيفًا أن الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطًا لزيادة الإمدادات.

وأضاف الفالح للصحفيين قبل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في باكو عاصمة أذربيجان: “لسنا تحت ضغط سوى ضغط السوق.. طالما ترتفع مستويات المخزونات، ونحن بعيدون عن المستويات العادية، سنظل على مسار توجيه السوق نحو التوازن”، بحسب وكالة رويترز.

وتابع وزير الطاقة: هناك توافق أيضًا على أنه مهما حدث، يجب أن نبقى على المسار حتى نهاية يونيو.

وبسؤاله عما إذا كانت لديه معلومات عما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستمدد الإعفاءات التي منحتها لمشتري الخام الإيراني التي من المقرر أن تنتهي في مايو، قال الفالح: “حتى نرى أنها تضر بالمستهلكين.. حتى نرى التأثير على المخزونات.. لن نغير المسار”.

ومن المقرر أن يكون الاجتماع المقبل لمنتجي النفط في إبريل بفيينا، لكن الفالح قال: إن هذا ربما لا يحدث، حيث أكد: “ما سمعناه هو أن إبريل سيكون موعدًا مبكرًا جدًّا لاتخاذ أي قرار يتعلق بالإنتاج للنصف الثاني”.

وأردف: ربما لا نلتقي في إبريل، مضيفًا أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة ربما توصي بذلك في وقت لاحق اليوم.