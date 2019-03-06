الفالح: طرح أرامكو والشركات التابعة وجميع المصافي للاكتتاب في هذا الموعد

المواطن - الرياض

أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، أنه يجري العمل على طرح شركة أرامكو السعودية للاكتتاب والشركات التابعة وجميع المصافي خلال عامين.

وأكد الوزير الفالح في حديثه للصحفيين، خلال زيارته مقر شركة ساتورب ومجمع مصانع شركة صدارة، أن المملكة تصدر نحو مليون برميل من المشتقات النفطية يوميًّا، بالإضافة إلى كميات من الغاز المسال، ومليون برميل يوميًّا من المنتجات البترولية، بالإضافة إلى تصدير ما بين 7 إلى 8 مليون برميل من النفط الخام يوميًّا، بالإضافة إلى تصدير الغاز المسال.

وقال الفالح: إن المملكة تمتلك أفضل بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، مضيفًا أن المعاملة المتساوية لجميع المستثمرين وراء جعل البيئة الاستثمارية السعودية الأفضل.