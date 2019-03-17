الفالح: لن نسمح بتعرض أمن الطاقة لتحديات من أي حدث

المواطن - الرياض

قال خالد الفالح وزير الطاقة، اليوم الأحد، إنه متفائل بشأن استمرار الالتزام باتفاق خفض المعروض المبرم بين “أوبك” ومنتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة.

وأضاف الفالح، على هامش اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في باكو، أن السعودية ومنتجي النفط الآخرين مثل أذربيجان سيواصلون العمل معا لإدارة استقرار سوق الخام.

وتابع الفالح للصحفيين: “لن نسمح بتعرض أمن الطاقة لتحديات من أي حدث، لكننا في نفس الوقت لن نترك المستثمرين، وشركات النفط والغاز حائرين لا يعلمون ما سيجلبه الغد على صعيد بيئة مستقرة مواتية لتدفق الاستثمارات على القطاع”.