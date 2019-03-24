الفلقي ينقل تعازي القيادة لذوي شهيدي محايل الربعي وعسيري

المواطن - أحمد الشهري - بحر أبو سكينة

نقل محافظ محايل المكلف، علي بن إبراهيم الفلقي، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين- حفظهما الله- وأمير منطقة عسير لذوي شهيدي الواجب العريف إبراهيم بن محمد جابر عسيري، والجندي إبراهيم أبو عيشة إبراهيم الربعي اللذين استشهدا في الحد الجنوبي.

وأكد الفلقي خلال تأديته واجب العزاء، اليوم، بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحايل، أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة أرض الحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.‏‎

وعبر ذوو الشهيدين من جهتهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنيهما استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.