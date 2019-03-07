الفوز على #الاتفاق يُجنّب #النصر نيراناً أخرى بعد 4 أيام

المواطن - محمد سمعه

سيكون الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على موعد مع مباراة غاية في الأهمية والقوة أمام نادي الاتفاق غدًا ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

الفوز يُنقذ النصر من نيران الانتقادات

ويسعى النصر إلى تجنب التعرض لخسارة أخرى أو تعادل في بطولة الدوري حتى لا يواجه نيران الانتقادات مرة أخرى، خاصة أن فريق النصر تعرض لانتقادات شديدة من قبل الجماهير ومن قبل بعض النقاد الرياضيين بسبب أدائه السلبي في مباراة الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا والتي أقيمت يوم الاثنين الماضي.

ويذكر أن النصر سيسعى إلى محاربة الضغوطات، من أجل الفوز على الاتفاق وتقليص الفارق مع نادي الهلال المتصدر إلى ثلاث نقاط على أمل خسارة الهلال من نادي الوحدة غداً في بطولة الدوري.

وكانت تدريبات النصر شهدت عودة اللاعب البرازيلي برونو أوفيني بعد الغياب في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة.

ويحتل النصر حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بعد فوزه يوم الخميس الماضي على حساب نادي الشباب بهدف دون رد في المباراة والتي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ويذكر أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا كان تولى تدريب النصر خلفاً لمواطنه هيلدر كريستوفاو والذي قاد العالمي مؤقتاً بعد إقالة المدرب الأوروغوياني جوزيه كارينيو.