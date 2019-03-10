الفيحاء يحتج رسميًّا على مشاركة الشمراني مع #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

قدم مجلس إدارة نادي الفيحاء، برئاسة سعود الشلهوب، اليوم الأحد، مذكرة احتجاج رسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم، على مشاركة لاعب الاتحاد ناصر الشمراني خلال مباراة الفريقين الماضية.

وأكد نادي الفيحاء أنه قدم مذكرة الاحتجاج خلال الفترة الزمنية التي نص عليها النظام، حيث تم تقديم نموذج الاحتجاج بعد نهاية المباراة رسميًّا للمراقب، مما يسمح بتقديم مذكرة الاحتجاج المفصلة خلال 48 ساعة من انتهاء اللقاء.

وأوضح نادي الفيحاء أن المذكرة اشتملت على المواد القانونية التي استُند عليها في الاحتجاج على إدراج اسم لاعب نادي الاتحاد ناصر الشمراني في قائمة مباراة الفريقين بالجولة 23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشدَّدَ مجلس إدارة الفيحاء على صحة الموقف القانوني الذي تم بناءً عليه تقديم هذا الاحتجاج، وأن المجلس يسعى للمحافظة على حقوق النادي ولن يألو جهدًا في سبيل تحقيق ذلك، وذلك وفقًا لحساب النادي الرسمي على “تويتر”.

وشهدت مباراة الاتحاد والفيحاء التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، تواجد ناصر الشمراني على مقاعد بدلاء العميد، بعد الانضمام إليه، الشهر الماضي، كلاعب هاوٍ، عقب توقيع مخالصة مالية مع نادي الشباب.

وانتهت مباراة الاتحاد والفيحاء في الجولة الـ23، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالعميد بثنائية دون رد، سجلها الصربي ألكسندر بريجوفيتش.