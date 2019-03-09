الفيحاء يحتج على عدم قانونية مشاركة ناصر الشمراني في مباراة #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تقدم نادي الفيحاء باحتجاج رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك احتجاجًا على عدم قانونية مشاركة اللاعب ناصر الشمراني في مباراة الفريقين بالأمس.

ويذكر أن مباراة الاتحاد والفيحاء كانت انتهت بفوز العميد بثنائية دون رد في مباراة الجولة الـ23 بين الفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى الرغم من أن ناصر الشمراني تواجد على دكة الاحتياط ولم يشارك في التشكيل الأساسي للمباراة، ولم يدفع به المدرب خوسيه لويس سييرا كتبديل، لكن الفيحاء تقدم باحتجاج رسمي لتواجده على دكة الاحتياط.

وكان ناصر الشمراني انضم إلى صفوف نادي الاتحاد قادمًا من نادي الشباب كصفقة انتقال حر بعد توقيع مخالصة مالية معه.

ويذكر أن الاتحاد يحتل حاليًّا المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الفيحاء المركز الخامس عشر.

ويستعد نادي الاتحاد في الفترة الحالية لمواجهة فريق الوحدة الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا يوم الاثنين المقبل.

وكان الاتحاد هزم نادي الريان القطري في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات في البطولة الآسيوية بخماسية مقابل هدف.