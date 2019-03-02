الفيحاء يسقط #الحزم بهدف في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة الحزم والفيحاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفريق البرتقالي بهدف دون رد.

وخيم التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة الحزم والفيحاء اليوم، قبل أن يتمكن المدافع نواف الصبحي من هز شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 52، ليمنح الفريق البرتقالي ثلاث نقاط هامة.

وساهم فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء اليوم في ابتعاده قليلًا عن المراكز الأخيرة في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ ما يضع الاتحاد تحت ضغط قبل مواجهة الفريقين المقبلة.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ13 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الحزم عند 23 نقطة في المركز الـ12.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لمواجهة نظيره الاتحاد، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الفيحاء سجله اللاعب : نواف الصبحي في الدقيقة 52

الحزم 0 : 1 الفيحاء #الحزم_الفيحاء pic.twitter.com/YLPWlxy3oA — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 2, 2019