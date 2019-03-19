الفيحاء يواصل تدريباته استعدادًا لودية #النصر

المواطن - مروة نبيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تدريباته، اليوم الثلاثاء، على ملعب نادي شباب الأهلي خلال معسكره الحالي في دبي الإماراتية.

واجتمع المدرب الجزائري نور الدين زكري مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء قبل بداية التدريبات اليوم، للحديث عن مستواهم في مباراة اتحاد كلباء الودية، والتي خسرها بهدفين مقابل هدف.

وبدأت تدريبات الفيحاء اليوم بالجري حول الملعب، ثم تمارين استرجاعية وإطالة العضلات برفقة مدرب اللياقة لوكا سكوردو، كما أجرى حراس المرمى تمارينهم تحت إشراف مدرب الحراس كلاوديو بوزنيو.

وفرض زكري تمارين على البناء السليم للهجمات والارتداد السريع، بالإضافة إلى تقارب الخطوط، واختتمت الحصة بتمارين للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة اتحاد كلباء بالأمس.

وشهد مران الفيحاء اليوم، مشاركة سامي الخيبري، توفيق بوحيمد، مهند فلاتة ودانيلو أسبريا في التمارين الجماعية بعد أن سمح الجهاز الطبي لهم بالمشاركة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لخوض ثاني مبارياته الودية في معسكره الحالي مع نظيره النصر الإماراتي على ملعبه، مساء يوم غد الأربعاء.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لتحقيق أقصى استفادة في معسكر دبي قبل مباراة الباطن المقبلة في الجولة الـ25 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ15 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة.