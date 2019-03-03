الفيصل عضوًا بالتزكية في المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي

المواطن - مروة نبيل

أعلنت الجمعية العمومية الـ38 للمجلس الأولمبي الآسيوي، تزكية رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عضوًا في المكتب التنفيذي للمجلس ورئيسًا للجنة التعليم، لمدة أربعة أعوام مقبلة.

ويترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الوفد السعودي المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية الـ38 للمجلس الأولمبي الآسيوي.

وشهدت الجمعية العمومية التي عُقدت، اليوم الأحد، في العاصمة التايلاندية بانكوك، فوز الشيخ أحمد الفهد الصباح برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي بالتزكية للأعوام الأربعة المقبلة.

وكانت أعمال الجمعية العمومية قد بدأت بكلمة افتتاحية لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، الشيخ أحمد الفهد الصباح، رحب خلالها بالضيوف والمشاركين، مُقدمًا لهم الشكر على حضورهم أعمال الجمعية.

وانطلقت أعمال الجمعية العمومية بالاطلاع على تقارير التضامن الأولمبي واتحاد اللجنة الأولمبية والمحكمة الرياضية الدولية، بالإضافة إلى لجان المجلس الأولمبي الآسيوي خلال الفترة الماضية، وتقرير عن الألعاب الأولمبية القادمة “أولمبياد طوكيو 2020”.