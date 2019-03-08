القادسية ضد #الأهلي .. هل ينجح فوساتي في تحقيق أول فوز محلي؟

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي، اليوم الجمعة، مباراة القادسية ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتُعد مباراة القادسية ضد الأهلي اليوم هي الرابعة للمدير الفني الأوروغواياني جورجي فوساتي في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أنه فشل في تحقيق أي فوز محلي حتى الآن، ما يُزيد من أهمية مواجهة الجولة الـ23.

وفي حالة عدم فوز الراقي في مباراة القادسية ضد الأهلي اليوم، سيُصبح خورخي فوساتي أول مدرب لفريق الراقي يفشل في الفوز خلال أول 4 مباريات في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك وفقًا لشبكة الإحصاءات الشهيرة “أوبتا”.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالراقي تحت قيادة فوساتي أمام النصر بهدفين مقابل هدف، قبل أن يُهزم أمام الفتح بنفس النتيجة، وتعادل إيجابيًا مع الاتحاد، وذلك قبل مباراة القادسية ضد الأهلي اليوم.

وقبل مباراة القادسية ضد الأهلي اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في المركز الخامس بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، فيما يتواجد الفريق القدساوي في المركز الـ11 بـ24 نقطة.

وبعيدًا عن كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يسير الراقي بشكل جيد مع فوساتي، حيث نجح في التأهل إلى نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، وفاز على السد القطري بثنائية نظيفة في الجولة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا.