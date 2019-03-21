القدم اليسرى .. سلاح النجوم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

شهد كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، تسجيل أهداف عديدة ومميزة بالقدم اليسرى خلال الجولات الـ24 الماضية.

ويُعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، كريستيان غوانكا أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف بالقدم اليُسرى هذا الموسم برصيد 9 أهداف، ويتواجد اللاعب الأرجنتيني في المركز الخامس بقائمة الهدافين برصيد 14 هدفًا.

وتمكن نجم النادي الأهلي، السوري عمر السومة من تسجيل 6 أهداف بالقدم اليسرى في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين هذا الموسم برصيد 16 هدفًا.

ونجح نجم الاتفاق، محمد الكويكبي في تسجيل 10 أهداف في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، 5 منها بالقدم اليسرى، بالتساوي مع البرازيلي إلتون خوزيه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية.

وسجل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الكاميروني لياندر تاوامبا 4 أهداف بالقدم اليسرى، ويحتل وصافة قائمة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 هدفًا.

وأحرز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي عبد الرازق حمدالله 4 أهداف بقدمه اليسرى، وينفرد بصدارة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 21 هدفًا.

ويملك الأسد الفرنسي بافيتيمبي جوميز 4 أهداف بالقدم اليسرى مع نادي الهلال في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ويحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين بـ17 هدفًا، ويسعى لهز الشباك في مباراة أُحد والتقدم في الترتيب.