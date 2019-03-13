القصبي ينشر فيديو لمتفاخرين بصيد الضبان ويطالب بتعليقهم وجلدهم في مكان عام

المواطن - الرياض

عبر الفنان ناصر القصبي، عن استيائه الشديد بعد رؤيته مقطع فيديو لصيادين يتفاخرون باصطيادهم لأعداد كبيرة من حيوانات الضب في الصحراء.

ونشر القصبي المقطع عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وعلق قائلًا: “حرام… الحل لإيقاف هذا العبث أنك تعلق هذا و(أمثاله) مع كراعينهم مفاصيخ إلا من سراويلهم في مكان عام وبخيازرين منقعة بماء وملح تلزخهم لزخ الين. تتمزع جلودهم ثم تجمع عكرة كل ضب صادوه وتصنع منها سوط أحرش ثم تكمل الناقص على ظهورهم، دمروا حياتنا الفطرية، أبوهم لا أبو هالعنتريات”.