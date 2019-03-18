الكشف عن تشكيل عصابي من أشخاص داخل وخارج المملكة يمتهنون الأعمال المحظورة

المواطن - الرياض

كشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن إحدى القضايا تكشفت لها عن تكوين عصابي مكون من شبكة لأشخاص في الداخل والخارج، يمتهنون الاشتغال بالأعمال المحظورة طبقاً لنظامي التستر والغش التجاري، إضافة لممارسة بعض السلوكيات غير المشروعة المتعلقة بالعرض والأخلاق والخمور.

وقامت النيابة العامة باتخاذ إجراءاتها في هذا الجانب وفق استراتيجيات وخطط ذات معايير عالية واستخدام تقنية متطورة في ذلك، مما أسهم في تحقيق نتائج هامة وملموسة وذات أثر فاعل وكبير، من خلال تحليل النمط الإجرامي وتشخيصه بدقة متناهية، والربط بين المتهمين في تلك الشبكة داخلياً وخارجياً، وبين الأسلوب الإجرامي المستخدم في تنفيذ هذه الجرائم، والتنسيق مع الجهات النظيرة في الخارج في هذا الشأن، مما نتج عنه الإطاحة بهذه الشبكة وكشف أساليبهم المستخدمة للتمويه ومحاولة الإفلات من المساءلة النظامية في هذا الصدد.