الكلاسيكو يُظهر انهيار ريال مدريد في سانتياجو برنابيو

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد السقوط على ملعب سانتياجو برنابيو ووسط جمهوره، والتي كان آخرها خسارة الكلاسيكو ضد برشلونة بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني الممتاز.

وحقق ريال مدريد أسوأ سجل له في سانتياجو برنابيو في منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث اكتفى بالفوز على ملعبه في 6 مباريات فقط هذا الموسم، 4 منهم في الدوري الإسباني، وخسر 13 لقاء أبرزهم الكلاسيكو بالأمس.

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لثلاث هزائم متتالية وحاسمة بمنافسات الموسم الرياضي الحالي على ملعب سانتياجو برنابيو، كانت ضد جيرونا، والكلاسيكو ضد برشلونة مرتين الأولى في كأس ملك إسبانيا والأخرى في الليجا.

ولم يُهزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد على ملعبه سانتياجو برنابيو في ثلاث مواجهات متتالية بجميع البطولات منذ 15 عامًا، خاصة أن الكلاسيكو في كأس ملك إسبانيا أضاع عليه فرصة التتويج بلقب محلي هذا الموسم.

ومُني الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لـ8 هزائم خلال 26 مباراة خاضها في منافسات الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم، ما دفع الجماهير للانقلاب على اللاعبين خاصة بعد خسارة الكلاسيكو الأخير على سانتياجو برنابيو.

وبعد الكلاسيكو ضد برشلونة الأخير، احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 48 نقطة، وباتت فرصة انتزاع الوصافة من أتلتيكو مدريد صعبة، في ظل الانتصارات التي يُحققها الروخي بلانكوس مؤخرًا.