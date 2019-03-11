الكهرباء تطلق تطبيق حاسبتي لمعرفة الاستهلاك .. هنا روابط التحميل

المواطن - واس

أعلنت السعودية للكهرباء تدشين تطبيق حاسبتي على الأجهزة الذكية لاحتساب التكلفة التقديرية للاستهلاك السكني.

ويمكن تحميل الطبيق على أنظمة IOS:

هنا

وعلى أندرويد ANDROID:

هنا

أو من خلال صفحة الخدمة: على الرابط هنا

وكشفت “السعودية للكهرباء”، أن استخدام الخدمة سيكون بطريقة سهلة عبر إدخال رقم الحساب الخاص بالمشترك، وستقوم حاسبتي بإظهار بقية معلومات الاشتراك، حيث يمكن للتطبيق أن يتذكر رقم الاشتراك تلقائيًا فيما بعد ليصبح دخوله للخدمة بعد ذلك ميسرًا.

وجددت “السعودية للكهرباء”، دعوتها لمشتركي القطاع السكني للدخول إلى خدمة “حاسبتي” التي أطلقتها في ديسمبر الماضي، لقراءة كمية الاستهلاك مقارنة بفترة الاستهلاك.

وأوضحت الشركة، أنه يمكن للمشترك قراءة العداد الخاص به في نفس اليوم، وتنفذ “حاسبتي” تلقائيًا إجراء الحسابات الخاصة بالمشترك، من حساب آخر قراءة للعداد قبل آخر فاتورة ومعامل الضرب والقراءة الجديدة، وتقدم للمشترك كل المعلومات التي يحتاجها بسرعة فائقة.

وفي حال وجود قراءة فعلية، تقدم “حاسبتي” للمشترك، خدمة توقع قراءة الفاتورة المقبلة بناء على المعطيات الراهنة ونمط استهلاك المشترك، وتشمل حساب المشترك واسمه وبداية ونهاية فترة الاستهلاك، والقيمة التقديرية للاستهلاك المتوقعة، ورسوم العداد وضريبة القيمة المضافة، وإجمالي المبلغ التقديري المطلوب سداده، كما تُظهر “حاسبتي” للمشترك قيمة المبالغ غير المفوترة حتى لحظة القراءة بشكل تقديري.

وبيّنت “السعودية للكهرباء”، أن خدمة “حاسبتي” مرتبطة آليًا بأنظمة الشركة، مشيرة إلى أن لديها أيضًا “تطبيق الكهرباء “ALKAHRABA”؛ لتسهيل وتيسير خدمات المشتركين، واستعراض تفاصيل الفاتورة، وتقديم الاعتراضات والشكاوى، والاطلاع على بيانات السداد، وشرائح الاستهلاك، وإرسال نسخة من الفاتورة للبريد الإلكتروني، ونافذة للاشتراك بخدمة رسائل الجوال، وكذلك نافذة طلبات الخدمة الكهربائية، التي يمكن من خلالها الاستعلام عن حالة طلبات إيصال الخدمة الكهربائية، ونافذة “أرقامي” التي توفر خاصية حفظ أرقام الحسابات أو الطلبات الخاصة بمستخدم التطبيق، ليسهل متابعتها والرجوع لها مستقبلًا في أي وقت.