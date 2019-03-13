اللواء اليحيى يترأس ملتقى مدراء جوازات المناطق

المواطن - الرياض

ترأس مدير عام الجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، جلسة اليوم الأول من الملتقى السنوي لمدراء جوازات المناطق، بحضور نائب مدير عام الجوازات ومساعدي المدير العام ومدراء الإدارات العامة بالمديرية، صباح اليوم الأربعاء 6/ 7/ 1440هـ، وتستمر جلسات الملتقى حتى يوم الخميس 7/ 7/ 1440هـ، وذلك بمقر نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.

وناقش اللواء اليحيى مع مدراء جوازات المناطق محاور عدة، منها ما تم تنفيذه من خطط وبرامج وما يتطلع إليه المواطن والمقيم في المرحلة القادمة، وتم استعراض توصيات ورش العمل الخاصة بالمناطق والإدارات المعنية والتي تمت الموافقة عليها واعتمادها وآلية تنفيذها.

وتطرق المجتمعون إلى ما يتعلق بالعاملين في المنافذ وطبيعة عملهم والخطة المستقبلية التي ستطبق خلال الموسم الحالي، واستعراض المشاريع الإستراتيجية للقطاع، وعرض مشروع (واجهة وطن)، كما تمت مناقشة الجانب التقني في القطاع وما وصل إليه، وتقييم الخدمات الإلكترونية ومراجعتها وتطويرها والسعي لإدراج أكبر عدد ممكن من الخدمات خلال الفترة المقبلة، والتي ستساهم في تسهيل وسرعة إنهاء الإجراءات للمواطنين والمقيمين ومعاملاتهم بالدقة المطلوبة.