الليرة التركية تهبط أكثر من 5 % مقابل الدولار

الليرة التركية تهبط أكثر من 5 % مقابل الدولار

2019/03/23
الساعة 11:43 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

هوت الليرة التركية بما يزيد عن 5% أمام الدولار الأمريكي، مسجلة أكبر هبوط ليوم واحد منذ أن استحكمت أزمة للعملة في أغسطس الماضي، وهو ما يثير مخاوف من أن الأتراك يزيدون مشترياتهم من النقد الأجنبي، وسط تدهور في العلاقات مع الولايات المتحدة.

وسجلت الليرة عند الإغلاق 5.7549 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ أكتوبر ومنخفضة 5.3% عن مستوى الإغلاق السابق البالغ 5.4650.

وخسرت الليرة حوالي 30% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي مع قلق المستثمرين بشأن قدرة البنك المركزي على كبح التضخم في وجه دعوات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض.

ومنذ الأزمة ارتفعت ودائع الأفراد الأتراك بالنقد الأجنبي وسجلت مستوى قياسيًّا في الأسبوع المنتهي في 15 مارس، مما يشير إلى عزوف عن العملة المحلية.



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