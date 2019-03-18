المتهم في مذبحة مسجدي نيوزيلندا زار إسرائيل عام 2016 لمدة 9 أيام

المواطن - متابعة

قال مسؤولون إسرائيليون يوم أمس الأحد: إن منفذ هجوم المسجدين بنيوزيلندا قام بزيارة قصيرة للاحتلال الإسرائيلي في أواخر عام 2016.

وقال مسؤول بوكالة السكان والهجرة في إسرائيل لرويترز: إن الاسترالي برينتون تارانت دخل إسرائيل في أكتوبر 2016 بتأشيرة سياحية مدتها ثلاثة أشهر وأقام لمدة تسعة أيام.

وتارانت متهم بقتل 50 شخصًا في إطلاق نار عشوائي داخل مسجدين بمدينة كرايستشيرش يوم الجمعة في أسوأ حادث من نوعه بالبلاد.

وأوضح المسؤول أنه لا توجد تفاصيل أخرى متاحة بشأن ما قام به تارانت (28 عامًا) خلال الزيارة.