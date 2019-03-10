المجلس الأعلى للقضاء يستقطب الكفاءات القضائية لدعم المحاكم

المواطن - حمد الجمهور

في إطار سعي المجلس الأعلى للقضاء لاستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة للقضاء لدعم المحاكم أجرى المجلس الأعلى للقضاء بمقره بالرياض مقابلات شخصية للمرشحين بالعمل في السلك القضائي؛ فقد أتم إجراءات المقابلات مع المرشحين مطلع الأسبوع الماضي والذين تجاوز عددهم 70 مرشحاً من خريجي كليات الشريعة بمختلف الجامعات بالمملكة والمعهد العالي للقضاء.

ويخضع اختيار القضاة لقواعد دقيقة صدرت استنادًا للمادة السادسة من نظام القضاء؛ وذلك للعناية باختيار القضاة المؤهلين ومراعاة تمكنهم العلمي والصفات الشخصية؛ كما أن لجنة المقابلات مع المرشحين تكون برئاسة أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

ويحرص المجلس الأعلى للقضاء و وفق توجيهات معالي الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء على استقطاب الكفاءات القضائية المؤهلة من الجامعات والمعهد العالي للقضاء لتلبية احتياج المحاكم للقضاة وتعيينهم في مختلف المحاكم خاصة مع إطلاق الترافع بمحاكم الاستئناف و اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإطلاق المحاكم التجارية والعمالية إضافة لحاجة القطاع العدلي لهذه الكوادر المؤهلة للعمل بالسلك القضائي.

الجدير بالذكر أن عدد الملازمين الخاضعين للتدريب حالياً يفوق 700 ملازم قضائي ومن المتوقع تخرج 300 ملازم قضائي من المعهد العالي للقضاء وكليات الشريعة بالمملكة نهاية العام الدراسي الحالي بإذن الله تعالى.