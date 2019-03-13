المحامي العُمري لـ”المواطن”: يحق للنصر التوجه لمركز التحكيم في احتجاج الوحدة

المواطن - طارق سعد

شدد المحامي والمستشار القانوني تركي العمري، في تصريح لـ”المواطن“، على أحقية النصر في التوجه لمركز التحكيم الرياضي، لإعادة النظر في احتجاجه ضد الوحدة تجاه مشاركة اللاعب علي النمر في لقاء الدور الأول.

واستغرب العمري من الاتحاد السعودي لكرة القدم، التدخل في تحديد اختصاصات مركز التحكيم الرياضي السعودي، معتبرًا أن احتجاج النصر لو تم الاستئناف على قرار لجنة الاستئناف لمركز التحكيم سيتم النظر فيه.

وأكد العمري لـ”المواطن” أن مركز التحكيم الرياضي يقوم بعمله منذ تأسيسه، نافيًا كل الأخبار التي ترددت في الفترة الماضية عن توقف عمل المركز.