المحكمة الأوروبية ترفض طعن حماس على تصنيفها إرهابية

المحكمة الأوروبية ترفض طعن حماس على تصنيفها إرهابية

2019/03/06
الساعة 2:58 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

رفضت محكمة العدل الأوروبية الطعن المقدم من حركة حماس احتجاجا على قرار إدراجها على لائحة الإرهاب.

وقالت المحكمة، في بيان: “كان على المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي عدم شطب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية”.

وأضاف البيان أن المحكمة العليا أعادت القضية إلى المحكمة العامة لإعادة النظر فيها.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أدرج حماس ضمن المنظمات الإرهابية، عام 2001، وهي خطوة جمّدت أصول الحركة في الاتحاد الأوروبي، إلا أن المحكمة العامة، وهي محكمة أدنى درجة من العليا، ألغت هذا القرار لأسباب إجرائية، عام 2014.

وقالت المحكمة، في بيان آنذاك، إن قرار الإدراج كان مبنياً على تقارير إعلامية، ولم يقم على فحص مناسب لأنشطة حماس.

 



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