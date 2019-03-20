المدافع خوان براون .. مدرب مرحلة الإنقاذ لثاني مرة بعد اختيار #الوحدة

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الوحدة، برئاسة حاتم خيمي، عن التعاقد مع المدرب الأرجنتيني خوان براون لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، بعد إقالة المدرب المصري أحمد حسام ميدو.

وكان عبدالله خوقير، نائب رئيس الوحدة، قال قبل الإعلان عن التعاقد مع المدرب خوان براون: إن المدرب الجديد سيصل خلال يومين للتوقيع بشكل رسمي على عقود تدريبه لفرسان مكة.

ويُعد خوان براون الذي خاض مسيرته الكروية كمدافع هو طوق النجاة المناسب، والذي وجدته إدارة الوحدة برئاسة حاتم خيمي من أجل تحقيق النتائج الإيجابية مع الفريق حتى نهاية الموسم.

وبعد إقالة المدرب أحمد حسام ميدو، سيكون أمام خوان براون مهمات صعبة، وليست مهمة واحدة؛ وهي السير على نفس خطى نتائج المدرب ميدو، وإنهاء الموسم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في مركز جيد يؤهل الفريق الوحداوي للمشاركة في بطولات آسيا خلال العام المقبل.

دائرة الخطر تُلاحق خوان براون:

وقد يدخل الوحدة مع المدرب الجديد خوان براون دائرة خطر غير متوقعة؛ حيث إن تغيير الأسلوب الفني بسبب اختلاف عقلية ميدو وخوان براون قد يؤدي إلى تحقيق نتائج سلبية لفريق الوحدة، كما أن غياب المدرب خوان براون لفترة عن الدوري السعودي قد لا يكون عاملًا جيدًا لفريق الوحدة خلال الاستحقاقات المقبلة.

ويملك المدرب الأرجنتيني خوان براون إنجازًا مميزًا حققه في الموسم الماضي ومنذ أشهر مع نادي الهلال، حيث تُوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.

ومن المفارقات الغريبة أن المدرب خوان براون كان تولى تدريب نادي الهلال أيضًا في مرحلة إنقاذ بعد إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز في الموسم الماضي.

ووسط توقعات بفشل خوان براون مع نادي الهلال، أثبت المدرب الأرجنتيني العكس وقدم مستوى مميزًا مع الهلال في الدوري، لكنه ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي على يد نادي القادسية.