المرشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي: على قطر طلب مساعدة جيرانها لتنظيم مونديال 2022

المواطن - طارق سعد

دشن الإماراتي محمد الرميثي، من مقر متحف اللوفر في أبو ظبي، حملته الانتخابية لرئاسة الاتحاد الآسيوي تحت شعار “من أجل كرة قدم عادلة”.

وطالب الرميثي في تصريحات صحفية اليوم السبت، قطر بطلب مساعدة جيرانها الخليجيين في تنظيم مجريات كأس العالم 2022 حال زيادة المنتخبات المشاركة إلى 48، بالرغم من التوتر السياسي لقطر مع دول السعودية والإمارات والبحرين.

وأضاف الرميثي: “يبدو أن الكويت وعمان على أهبة الاستعداد لمساندة قطر في التنظيم، لكن على قطر سؤال البقية للمساعدة في تنظيم المظاهرة بعيدًا عن التوتر السياسي”.

ووعد الرميثي الاتحادات الآسيوية حال انتخابه، بتنظيم دوري أبطال آسيا لدرجة الشباب، وبطولة مجمعة للمنتخبات غير المتأهلة لكأس العالم.