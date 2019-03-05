المسابقات تنقل مباراة النصر والاتفاق إلى ملعب الدرة

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نقل مباراة النصر والاتفاق المقبلة رسميًا إلى استاد الملك فهد الدولي “ملعب الدرة”.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة النصر والاتفاق على ملعب الدرة، يوم الجمعة الموافق 8 من شهر مارس الجاري عند الساعة 6:40 مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأتي قرار لجنة المسابقات استنادًا إلى خطاب وكالة الشؤون الفنية بالهيئة العامة للرياضة بشأن جاهزية استاد الملك فهد الدولي في الرياض “ملعب الدرة”، لاستضافة المباريات.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز التاسع برصيد 28 نقطة.