المسابقات تُحدد مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي كأس الملك سلمان

المواطن - محمد سمعة

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباريات دوري ربع ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وأقرت لجنة المسابقات بأن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس الملك ستُقام خلال يومي الأول والثاني من أبريل المقبلين.

وستكون مباريات الأول من أبريل في كأس الملك على النحو التالي:

1. الاتحاد ضد الباطن.

2. النصر ضد الجيل.

3. الاتفاق والهلال

أما التعاون فسيواجه نادي الوحدة في الثاني من أبريل.

واعتمدت اللجنة إقامة مباراتي دور الأربعة يوم 27 أبريل المقبل، ثم تحديد موعد المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان عبد الإله مؤمنة رئيس لجنة المسابقات قال في تصريحات إعلامية إنه يُوجد اقتراح بتقديم مواعيد مباريات كأس الملك مع تأجيل بعض مباريات الدوري لوقت لاحق.