المستندات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن حال غياب الزوج أو العائل

المواطن - الرياض

كشف برنامج حساب المواطن ، عن نوعية المستندات المطلوبة في حال كان عائل الأسرة غائباً، وذلك حتى تتم عملية التسجيل في حساب المواطن بنجاح.

جاء ذلك رداً على سؤال مستفيدة لم تتمكن من إتمام التسجيل بسبب رسالة المستندات المطلوبة الخاصة بغياب الزوج.

ورد حساب خدمة العملاء بتغريدة قال فيها: “أهلاً بك ، في حال تم اختيار فئة العائل “الزوج غائب” لا بد من إرفاق المستندات المطلوبة (محضر تبليغ من الشرطة أو صك شرعي بالغياب أو الفقد) لإتمام عملية التسجيل”.

تطبيق حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن قد أطلق في وقت سابق تطبيقاً للهواتف والأجهزة الذكية من باب التسهيل والتيسير على المواطنين ولتمكينهم من الاطلاع على بياناتهم لمعرفة تفاصيل الدفعات المالية، ومعلومات وتفاصيل الطلب إلى جانب التعرف على دراسة حالة الأهلية والاعتراض وكذلك الاطلاع على بيانات المستفيد.

ويأتي إطلاق التطبيق ضمن الإجراءات التطويرية وتفعيل الخدمات التقنية الحديثة.

رابط تحميل التطبيق

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن إطلاق التطبيق يُعد خطوة لتحسين ورفع جودة الخدمة ومواكبة للتغيير في ظل التطور التقني واستغلال التقنية في سبيل توفير وقت وجهد المستفيدين، كما يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام والتنقل من أيقونة لأخرى مما يساعد المستفيدين من تصفح حساباتهم ومتابعة تفاصيل الدفعات الخاصة بهم ونتائج الأهلية لكل شهر بالإضافة لخدمات أخرى دون الحاجة لاستخدام الأجهزة الحاسوبية.

وأفاد بأنه يمكن للمستفيدين استخدام التطبيق وتنزيله عبر هواتفهم الذكية والتي تعمل بنظام “آي أو إس” عبر هذا الرابط: (هنا) كما يمكن لمستخدمي نظام الأندرويد تنزيل التطبيق من خلال الرابط الآتي: (هنا) .

شروط التسجيل في البرنامج

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.