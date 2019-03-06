المسعود: البلطان لا يملك حسابًا على تويتر.. وهذا سبب تأجيل إطلاق #تطبيق_الشباب

المواطن - مروة نبيل

أكد مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، أحمد المسعود، أن رئيس مجلس الإدارة، خالد البلطان لا يملك حسابًا على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مُشددًا في الوقت ذاته أن بعض الظروف التقنية تسببت في تأجيل إطلاق التطبيق الخاص بالنادي.

وكان خالد البلطان قد دشن تطبيق نادي الشباب اليوم، ليكون أول تطبيق لنادٍ سعودي متكامل ومجهز بأحدث التقنيات.

وقال المسعود: “كان خالد البلطان حريصًا على إطلاق تطبيق خاص بنادي الشباب منذ عودته لرئاسة النادي، وكان من المفترض أن يتم الإعلان عن التطبيق في وقت سابق، لكن نظرًا لبعض الظروف التقنية تم التأجيل إلى هذا التوقيت”.

وتابع مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “رئيس الشباب خالد البلطان لا يملك حساب في تويتر، لكن سيكون هناك صفحة خاصة له في التطبيق”.

وأضاف: “الشباب في صدد إصدار تذاكر إلكترونية تغني عن التذاكر المطبوعة.. ودائمًا نهدف أن نكون أقرب للمشجع الشبابي، لذلك سيكون هناك صور وفيديوهات خاصة بنادي الشباب تُنشر عبر التطبيق بشكل مستمر”.

واختتم المسعود تصريحاته بالتأكيد على أهمية مواجهة الشباب والفيصلي في الجولة الـ23، وقال: “تكمن صعوبة مباراة الغد أمام الفيصلي في كون الفريق عائد من خسارة أمام النصر في الجولة الماضية”.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره الفيصلي، يوم غد الخميس، في افتتاح منافسات الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.